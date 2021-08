Kierunki studiów bez matematyki

Wiele osób zastanawia się, na jakie kierunki studiów bez matematyki może się wybrać. Jest to zrozumiałe - nie każdy jest mistrzem matematycznym i niektórym dyscyplina ta może sprawiać sporą trudność. Chcesz wykluczyć różnorodne zagadnienia matematyczne ze swojej dalszej nauki? Zobacz, czy w ogóle jest to możliwe. Zapraszamy do czytania!

Czy na pewno da się uniknąć matematyki na studiach?

Rozumiemy, że matematyka przez całą Twoją edukację mogła być źle prowadzona, dlatego szukasz kierunków studiów bez matematyki. W WSB-NLU przedmiotów, w których występują zagadnienia z tej dziedziny, prowadzone są przez specjalistów, którzy wiedzą jak uczyć.

Nie zawsze istnieje możliwość uniknięcia matematyki na studiach. Podczas nauki na niektórych kierunkach, np. takich jak psychologia, występują przedmioty z zagadnieniami matematycznymi. Czasem trudno będzie Ci uniknąć statystyki czy analizy, która jest nieodłączną częścią niektórych zawodów.

Kierunki studiów bez matematyki

Uczelnie oferują naprawdę wiele kierunków studiów, dlatego z łatwością wybierzesz coś dla siebie. Jakie kierunki studiów bez matematyki wybrać? Nasze przykładowe propozycje znajdziesz poniżej:

Kierunku artystyczne - wiedza o teatrze, aktorstwo, malarstwo,

Kierunki humanistyczne - język polski, historia, filozofia,

Kierunki filologiczne - język angielski, włoski, niemiecki, a także wiele więcej.

Jak widzisz posiadasz naprawdę wiele możliwości. Wystarczy tylko, że odpowiednio poszukasz i dobierzesz kierunek studiów do swoich zainteresowań. Wtedy dalsza edukacja będzie czystą przyjemnością. Wybierz mądrze!